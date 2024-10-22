Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по голам в истории НХЛ в возрасте до 28 лет

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Одну из шайб в этой встрече забросил Остон Мэттьюс.

Таким образом, он сравнялся с российским нападающим Александром Овечкиным (371) по количеству голов в истории НХЛ в возрасте до 28 лет и вошёл в топ-10 по этому показателю.

При этом, Овечкину для этого понадобился 601 матч, а Мэттьюсу – 568. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 616 шайб в 744 играх.

Главные рекорды Александра Овечкина