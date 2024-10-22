Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по голам в истории НХЛ в возрасте до 28 лет
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нюландер (Доми) – 03:57 1:1 Пол (Хедман, Чаффи) – 15:57 2:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 21:56 (pp) 3:1 Нюландер (Макманн) – 27:33 4:1 Пасиоретти (Таварес, Тимминс) – 29:31 5:1 Нис (Марнер) – 34:02 5:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:53 (pp)
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Одну из шайб в этой встрече забросил Остон Мэттьюс.
Таким образом, он сравнялся с российским нападающим Александром Овечкиным (371) по количеству голов в истории НХЛ в возрасте до 28 лет и вошёл в топ-10 по этому показателю.
При этом, Овечкину для этого понадобился 601 матч, а Мэттьюсу – 568. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 616 шайб в 744 играх.
Главные рекорды Александра Овечкина
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