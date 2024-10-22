Андрея Василевского заменили после четырёх пропущенных шайб в матче с «Торонто»

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского заменили во втором периоде после четырёх пропущенных шайб. Вместо него на лёд вышел шведский голкипер Юнас Юханссон, который пропустил один гол и сделал четыре сейва. На счету Василевского 10 сейвов.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Василевский провёл пять матчей.

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