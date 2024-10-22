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Андрея Василевского заменили после четырёх пропущенных шайб в матче с «Торонто»

Андрея Василевского заменили после четырёх пропущенных шайб в матче с «Торонто»
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нюландер (Доми) – 03:57     1:1 Пол (Хедман, Чаффи) – 15:57     2:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 21:56 (pp)     3:1 Нюландер (Макманн) – 27:33     4:1 Пасиоретти (Таварес, Тимминс) – 29:31     5:1 Нис (Марнер) – 34:02     5:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:53 (pp)    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского заменили во втором периоде после четырёх пропущенных шайб. Вместо него на лёд вышел шведский голкипер Юнас Юханссон, который пропустил один гол и сделал четыре сейва. На счету Василевского 10 сейвов.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Василевский провёл пять матчей.

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