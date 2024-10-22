Гол Мэттьса помог «Торонто» обыграть «Тампу». У Кучерова — ассист

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились шведский форвард Вильям Нюландер (2+1), американский нападающий Остон Мэттьюс, а также Макс Пасиоретти и Мэтт Нис. Также на счету россиянина Владислава Гаврикова две результативные передачи.

У «молний» голом отметились канадские нападающие Ник Пол и Брейден Пойнт. Российский форвард гостей Никита Кучеров в этой встрече отличился результативной передачей. Голкипера «Тампы» Андрея Василевского заменили в третьем периоде матча после четвёртой пропущенной шайбы. Всего на его счету 10 спасений в игре.

Следующий матч «Торонто» проведёт на выезде с командой «Коламбус Блю Джекетс». «Тампа», в свою очередь, сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». Обе встречи пройдут 23 октября.

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