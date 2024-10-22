Остон Мэттьюс повторил достижения Александра Овечкина в НХЛ

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. Американский нападающий хозяев Остон Мэттьюс отметился голом и повторил достижение Александра Овечкина.

Для Мэттьюса эта заброшенная шайба стала 371-й в НХЛ. Таким образом, он вошёл в топ-10 игроков по голам в НХЛ в возрасте до 28 лет, сравнявшись с Александром Овечкиным. Стоит отметить, что американцу потребовалось для этого 588 матчей, капитану «Вашингтона» — 601. На данный момент Мэттьюсу 27 лет.

Рекорд по голам, забитым до 28 лет, принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки — 616 шайб в 744 играх.

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