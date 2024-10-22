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Остон Мэттьюс повторил достижения Александра Овечкина в НХЛ

Остон Мэттьюс повторил достижения Александра Овечкина в НХЛ
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В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. Американский нападающий хозяев Остон Мэттьюс отметился голом и повторил достижение Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нюландер (Доми) – 03:57     1:1 Пол (Хедман, Чаффи) – 15:57     2:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 21:56 (pp)     3:1 Нюландер (Макманн) – 27:33     4:1 Пасиоретти (Таварес, Тимминс) – 29:31     5:1 Нис (Марнер) – 34:02     5:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:53 (pp)    

Для Мэттьюса эта заброшенная шайба стала 371-й в НХЛ. Таким образом, он вошёл в топ-10 игроков по голам в НХЛ в возрасте до 28 лет, сравнявшись с Александром Овечкиным. Стоит отметить, что американцу потребовалось для этого 588 матчей, капитану «Вашингтона» — 601. На данный момент Мэттьюсу 27 лет.

Рекорд по голам, забитым до 28 лет, принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки — 616 шайб в 744 играх.

Овечкина поздравили с первым голом в сезоне

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