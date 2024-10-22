Никита Кучеров набрал очки за «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче кряду

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал очки в пятом подряд матче. Напомним, во время последней встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» россиянин отметился результативной передачей.

Кучерову принадлежит рекордом «Тампы» по этому показателю: в сезоне-2017/2018 россиянин набирал очки в семи встречах кряду.

Ранее российский нападающий стал первым игроком в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», забившим не менее семи голов в первых четырёх встречах сезона.

Для Кучерова этот сезон — 11-й в НХЛ. За океаном он дебютировал в сезоне-2013/2014 именно в «Тампе». В минувшей кампании хоккеист установил личный рекорд по набранным за сезон очкам — 144.