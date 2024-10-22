Никита Кучеров набрал очки за «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче кряду
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Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал очки в пятом подряд матче. Напомним, во время последней встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» россиянин отметился результативной передачей.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нюландер (Доми) – 03:57 1:1 Пол (Хедман, Чаффи) – 15:57 2:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 21:56 (pp) 3:1 Нюландер (Макманн) – 27:33 4:1 Пасиоретти (Таварес, Тимминс) – 29:31 5:1 Нис (Марнер) – 34:02 5:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:53 (pp)
Кучерову принадлежит рекордом «Тампы» по этому показателю: в сезоне-2017/2018 россиянин набирал очки в семи встречах кряду.
Ранее российский нападающий стал первым игроком в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», забившим не менее семи голов в первых четырёх встречах сезона.
Для Кучерова этот сезон — 11-й в НХЛ. За океаном он дебютировал в сезоне-2013/2014 именно в «Тампе». В минувшей кампании хоккеист установил личный рекорд по набранным за сезон очкам — 144.
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