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Видео: массовая потасовка игроков «Тампы» и «Торонто» после их очного матча

Видео: массовая потасовка игроков «Тампы» и «Торонто» после их очного матча
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В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. После финальной сирены на площадке случилась массовая потасовка между игроками команд.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нюландер (Доми) – 03:57     1:1 Пол (Хедман, Чаффи) – 15:57     2:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 21:56 (pp)     3:1 Нюландер (Макманн) – 27:33     4:1 Пасиоретти (Таварес, Тимминс) – 29:31     5:1 Нис (Марнер) – 34:02     5:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:53 (pp)    

ВИДЕО

Инцидент начался с того, что канадский форвард хозяев Джон Таварес толкнул нападающего «Тампы» Майки Эйссимонта, ему не понравилось такое поведение, затем к стычке подключился защитник «Торонто» Симон Бенуа, далее потасовка приобрела массовый характер. В ситуацию пришлось вмешиваться арбитрам.

Напомним, следующий матч хоккеисты «Торонто» проведут на выезде с «Коламбусом». «Тампа», в свою очередь, сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». Обе встречи пройдут 23 октября.

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