Видео: массовая потасовка игроков «Тампы» и «Торонто» после их очного матча

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. После финальной сирены на площадке случилась массовая потасовка между игроками команд.
Инцидент начался с того, что канадский форвард хозяев Джон Таварес толкнул нападающего «Тампы» Майки Эйссимонта, ему не понравилось такое поведение, затем к стычке подключился защитник «Торонто» Симон Бенуа, далее потасовка приобрела массовый характер. В ситуацию пришлось вмешиваться арбитрам.
Напомним, следующий матч хоккеисты «Торонто» проведут на выезде с «Коламбусом». «Тампа», в свою очередь, сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». Обе встречи пройдут 23 октября.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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