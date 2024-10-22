Странное поведение Андрея Василевского на раскатке перед матчем с «Торонто»

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. Перед началом встречи российский голкипер гостей Андрей Василевский весьма странно вёл себя на раскатке.

Сначала Василевский подъехал к центру площадки, где на тот момент разминку проводил защитник «Торонто» Морган Райлли. Далее Андрей сел на колени, повернулся к канадцу спиной и стал выполнять непонятные движения.

ВИДЕО

Напомним, позже Василевского заменили во втором периоде после четырёх пропущенных шайб. Вместо него на лёд вышел шведский голкипер Юнас Юханссон. На счету Василевского на тот момент было 10 сейвов.

Лучшие вратари российского хоккея