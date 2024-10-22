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Овечкин рассказал о поддержке со стороны Гретцки в гонке за рекордом канадца

Овечкин рассказал о поддержке со стороны Гретцки в гонке за рекордом канадца
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о поддержке Уэйна Гретцки в гонке за рекордом канадского экс-хоккеиста по голам в НХЛ.

«Это здорово. Даже когда у меня спад в игре, он иногда пишет мне и говорит: «Не переживай. Всё придёт». Он на моей стороне. Если такой человек болеет за меня — это очень круто. Он лучший хоккеист и отличный человек. Он поддерживает меня, и это очень здорово», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На счету Овечкина 854 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в течение карьеры, он сохраняет второе место в истории лиги по этому показателю. Рекордсменом с 894 шайбами является канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки, от которого Александр Овечкин отстаёт на 40 голов.

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