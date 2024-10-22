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Никита Кучеров повторил рекорд НХЛ в играх на домашней арене «Торонто»

Никита Кучеров повторил рекорд НХЛ в играх на домашней арене «Торонто»
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В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нюландер (Доми) – 03:57     1:1 Пол (Хедман, Чаффи) – 15:57     2:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 21:56 (pp)     3:1 Нюландер (Макманн) – 27:33     4:1 Пасиоретти (Таварес, Тимминс) – 29:31     5:1 Нис (Марнер) – 34:02     5:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:53 (pp)    

Российский форвард гостей Никита Кучеров в этой встрече отметился результативной передачей. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал 44-е очко на домашней арене канадского клуба «Скоушабэнк-Арена»/«Эйр Канада Центр» и повторил рекорд Давида Крейчи (44).

Для Кучерова этот сезон — 11-й в НХЛ. За океаном он дебютировал в сезоне-2013/2014 именно в «Тампе». В минувшей регулярке хоккеист установил личный рекорд по набранным за сезон очкам — 144.

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