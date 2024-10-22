Никита Кучеров повторил рекорд НХЛ в играх на домашней арене «Торонто»

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

Российский форвард гостей Никита Кучеров в этой встрече отметился результативной передачей. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал 44-е очко на домашней арене канадского клуба «Скоушабэнк-Арена»/«Эйр Канада Центр» и повторил рекорд Давида Крейчи (44).

Для Кучерова этот сезон — 11-й в НХЛ. За океаном он дебютировал в сезоне-2013/2014 именно в «Тампе». В минувшей регулярке хоккеист установил личный рекорд по набранным за сезон очкам — 144.