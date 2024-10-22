Главный тренер «Тампы» прокомментировал замену Василевского в игре с «Торонто»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал замену российского голкипера клуба Андрея Василевского в игре с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Такие матчи бывают. Я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз я менял его за всё время нашей совместной работы. «Джей Джей» [Юнас Юханссон] не играл сезон, и пришло время дать ему игровое время и позволить Василевскому отдохнуть», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Напомним, Андрея Василевского заменили во втором периоде после четырёх пропущенных шайб. Вместо него на лёд вышел шведский голкипер Юнас Юханссон, который пропустил один гол и сделал четыре сейва. На счету Василевского 10 сейвов.

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.