Уэйн Гретцки не сомневается, что Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ

Легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки не сомневается, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ.

«О, да, конечно. Это всего лишь вопрос времени, будет ли это в конце текущего года, в начале следующего, когда угодно. Овечкин — отличный игрок и снайпер», — приводит слова Гретцки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На счету Овечкина 854 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в течение карьеры, он сохраняет второе место в истории лиги по этому показателю. Рекордсменом с 894 шайбами является канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки, от которого Александр Овечкин отстаёт на 40 голов.