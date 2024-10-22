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Роман Ротенберг поздравил Дмитрия Квартальнова с 900-м матчем в КХЛ

Роман Ротенберг поздравил Дмитрия Квартальнова с 900-м матчем в КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил наставника минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова с 900-м матчем в КХЛ.

Напомним, Квартальнов стал первым тренером в КХЛ, который преодолел порог в 900 проведённых матчей в лиге.

Список тренеров КХЛ, которые провели наибольшее количество матчей за карьеру в лиге:

Дмитрий Квартальнов — 900 матчей;
Владимир Крикунов — 722;
Олег Знарок — 709;
Зинэтула Билялетдинов — 703;
Андрей Назаров — 647.

Напомним, Квартальнов начал тренерскую деятельность в 2009 году и работал в клубах «Северсталь» Череповец, «Сибирь» Новосибирск, ЦСКА Москва, «Локомотив» Ярославль.

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