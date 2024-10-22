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Щитов: Ротенберг понимает: чем интереснее пресс-конференции, тем лучше

Щитов: Ротенберг понимает: чем интереснее пресс-конференции, тем лучше
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Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал пресс-конференции главного тренер СКА Романа Ротенберга.

«Ротенберг — общительный человек и понимает: чем интереснее пресс-конференции, тем лучше. То, что он говорит, приковывает внимание, в том числе к клубу. Тренеры, исходя из своих знаний, соображений и мыслей, стараются ответить журналистами как можно более развёрнуто. Если Ротенберга так обсуждают, значит, ему это удалось. Сейчас все смотрят его пресс-конференции», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

СКА в турнирной таблице Западной конференции располагается на третьей строчке, заработав 25 очков после 18 игр.

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