Щитов: Ротенберг понимает: чем интереснее пресс-конференции, тем лучше

Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал пресс-конференции главного тренер СКА Романа Ротенберга.

«Ротенберг — общительный человек и понимает: чем интереснее пресс-конференции, тем лучше. То, что он говорит, приковывает внимание, в том числе к клубу. Тренеры, исходя из своих знаний, соображений и мыслей, стараются ответить журналистами как можно более развёрнуто. Если Ротенберга так обсуждают, значит, ему это удалось. Сейчас все смотрят его пресс-конференции», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

СКА в турнирной таблице Западной конференции располагается на третьей строчке, заработав 25 очков после 18 игр.