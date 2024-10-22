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Ларионов: сегодня Россия — более безопасное и экономически интересное государство, чем США

Ларионов: сегодня Россия — более безопасное и экономически интересное государство, чем США
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о причинах переезда из США в Россию.

— Вы сказали, что окончательно вернулись в Россию и продали недвижимость в США. Сейчас перевозите сюда винную коллекцию. Что стало главной причиной переезда?
— Не хочу касаться геополитики. Когда я жил в Америке, было трудно оценить изменения, которые происходили в России. Но сейчас, при работе здесь — три года в федерации, в молодёжке, два года в «Торпедо», — приходит понимание, что времена меняются к лучшему, несмотря на все сложности.

Сегодня Россия — это более безопасное и экономически интересное государство, нежели то, что происходит в Америке. И это одна из причин, почему я вернулся, — заявил Ларионов.

Матч «Авангард» — «Трактор» 23 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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