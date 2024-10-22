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Трёхкратный олимпийский чемпион назвал проблему московского «Динамо» последних лет

Трёхкратный олимпийский чемпион назвал проблему московского «Динамо» последних лет
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Трёхкратный олимпийский чемпион, экс-капитан московского «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о проблеме бело-голубых последних лет.

«Тестом для меня был матч с «Локомотивом», Ярославль в этом сезоне напоминает электричку — быстро поехал со старта чемпионата, выигрывает у всех в скоростях. Именно матч с «Локомотивом» подтвердил прогресс «Динамо» и показал, чего нам не хватает.

«Локомотив» — ровная команда, а у нас слишком многое зависит от первых звеньев. Вообще, это проблема «Динамо» последних лет, особенно в плей-офф — нет нужного подхвата со стороны третьего-четвёртого, а иногда и второго звена. Над этим в клубе работают. Из последнего — обмен с «Салаватом», когда мы получили Гуськова-младшего. Хорошее усиление для третьего, а может, и второго звена», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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