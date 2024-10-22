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Игрок, проведший 10 сезонов в НХЛ, предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Игрок, проведший 10 сезонов в НХЛ, предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни предположил, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам НХЛ.
— Следите за погоней Овечкина за Гретцки?
— Разумеется. В Северной Америке последние пару лет это показывают везде на телевидении, постоянно ведётся отсчёт, сколько Овечкину осталось до рекорда. Очень круто жить в это время, мы являемся свидетелями истории. Играть против него в то время, когда он гонится за рекордом, тоже было невероятно. Здорово оглянуться назад и сказать: «А ведь одну из шайб он забросил, когда я был на льду!» (Смеётся.)

— Как оцените его шансы побить рекорд?
— Как очень высокие. Он может забивать по 30 шайб за сезон, поэтому я не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы с достижением рекорда. Такие великие игроки, как он, всегда находят способы довести дело до конца. Он всё ещё может забить 40-50 шайб, поэтому вряд ли это станет для него проблемой.

— Может ли он сделать это в текущем сезоне?
— Не вижу причин, почему нет. Если он хорошо начнёт сезон, то с лёгкостью сможет забросить хоть 20 шайб за 15 матчей. «Вашингтон» приобрёл нескольких неплохих игроков, эта команда должна быть лучше прошлогодней. Овечкин знает, как забивать, и он будет заряжен. Если даже он и не побьёт рекорд в этом сезоне, он будет очень близок к этому. Но я думаю, что он сделает это в нынешнем сезоне, — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Крисом Тирни читайте на «Чемпионате»:
«В Америке последние пару лет везде говорят об Овечкине». Интервью с топ-легионером КХЛ
Эксклюзив
«В Америке последние пару лет везде говорят об Овечкине». Интервью с топ-легионером КХЛ
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