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«Приятная горечь». Канадский форвард — о «золотом» голе Ковальчука в финале ЧМ-2008

«Приятная горечь». Канадский форвард — о «золотом» голе Ковальчука в финале ЧМ-2008
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Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни рассказал о голе Ильи Ковальчука в ворота сборной Канады в финале чемпионата мира 2008 года.

— Какие эмоции испытывали, когда Ковальчук забросил победную шайбу на ЧМ-2008?
— Приятная горечь, знаете. Разумеется, я болел за Канаду, но он был моим любимым игроком. Я был счастлив за одного игрока и грустил за противоположную команду (улыбается), — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В финале ЧМ-2008 Илья Ковальчук забросил победную шайбу сборной России в ворота команды Канады (5:4 ОТ). Этот гол принёс России первое за 15 лет золото мировых первенств.

Полное интервью с Крисом Тирни читайте на «Чемпионате»:
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