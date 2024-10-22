Экс-игрок НХЛ: не осознаешь, насколько хорош Малкин, пока не сыграешь против него

Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни оценил игру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

— Согласитесь, что Малкина очень сильно недооценивают в НХЛ?

— Абсолютно. Когда в одной команде играют две суперзвезды, всегда сложно в достаточном объёме оценить вторую. Это два отличных игрока. Но Кросби — капитан, он получает гораздо больше внимания. Ты не осознаешь, насколько хорош Малкин, пока не выйдешь играть против него. Я даже не мог представить, насколько он огромен, пока не вышел против него. Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Когда у него идёт игра, его практически невозможно остановить, — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.