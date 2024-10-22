«Здорово, что скоро там будет новая суперзвезда». Экс-игрок «Монреаля» — об Иване Демидове

Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни высказался о скорой игре нападающего СКА Ивана Демдиова за «Монреаль Канадиенс», который выбрал россиянина на драфте НХЛ — 2024.

— Одному из главных российских талантов, Ивану Демидову, скоро предстоит уехать в «Монреаль». Есть ли совет, как выдержать давление там?

— У него будет гораздо большее давление там, чем когда-либо было у меня за всю карьеру. Монреаль — большой медиарынок, и на таких высоко оцениваемых проспектов там всегда будет оказываться давление. Думаю, ребята в команде помогут ему адаптироваться там. В «Монреале» хорошая организация, ему точно помогут. Болельщики будут знать, что это молодой игрок. Но думаю, что молодые суперзвёзды вроде него сами знают, как справляться с таким давлением — им же приходится делать это с 13-14 лет.

— Вы уже успели увидеть его в деле вживую. Как он вам?

— Было интересно увидеть его в действии. Он очень техничный игрок. Если правильно помню, он пытался бросить в касание после вбрасывания, сделал несколько техничных движений. За ним очень интересно наблюдать. Для «Монреаля» и местных болельщиков здорово, что в их распоряжении скоро окажется новая суперзвезда. Определённо буду следить за его игрой в дальнейшем, — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.