Канадский форвард «Динамо» Мн назвал двух белорусских игроков с потенциалом заиграть в НХЛ

Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни заявил, что у белорусских нападающих Вадима Мороза и Виталия Пинчука есть потенциал заиграть в НХЛ.

— В команде много молодых игроков из Беларуси. Видите у кого-нибудь из них потенциал заиграть в НХЛ?

— Да, у нас много хороших молодых игроков. Знаю, что некоторых из них уже задрафтовали в НХЛ. Думаю, Вадим Мороз выглядел здорово в последних матчах. Он очень крупный, хорош при игре с шайбой, у него отличные бросок и катание. Есть ещё несколько хороших молодых игроков в «Динамо», но у него я точно вижу потенциал в НХЛ.

— Что насчёт Виталия Пинчука?

— Он тоже очень хорош. Тоже крупный форвард, техничный, при этом очень умный. Если у этих двоих игроков появится возможность поиграть в НХЛ, я бы хотел на это посмотреть. Они оба хорошие игроки, у них есть шансы, — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.