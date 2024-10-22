Канадский форвард «Динамо» Минск высказался о работе с Дмитрием Квартальновым

Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни рассказал о работе с главным тренером белорусского клуба Дмитрием Квартальновым.

— Насколько часто общаетесь с Дмитрием Квартальновым?

— Наверное, так же, как и с любым другим тренером. Мы сразу же пообщались, как только я приехал. Если он захочет пообщаться, то задаст мне вопрос, то же могу сделать и я.

— Как оцените взаимодействие с ним?

— Опять же, как и с любым тренером, можно быть в чём-то согласным, а в чём-то нет. Но он достаточно открыт по отношению ко мне. Ещё он довольно хорошо говорит по-английски, что облегчает общение. Обычно он говорит мне, что хочет видеть от меня и команды, — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.