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Канадский форвард «Динамо» Минск высказался о работе с Дмитрием Квартальновым

Канадский форвард «Динамо» Минск высказался о работе с Дмитрием Квартальновым
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Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни рассказал о работе с главным тренером белорусского клуба Дмитрием Квартальновым.

— Насколько часто общаетесь с Дмитрием Квартальновым?
— Наверное, так же, как и с любым другим тренером. Мы сразу же пообщались, как только я приехал. Если он захочет пообщаться, то задаст мне вопрос, то же могу сделать и я.

— Как оцените взаимодействие с ним?
— Опять же, как и с любым тренером, можно быть в чём-то согласным, а в чём-то нет. Но он достаточно открыт по отношению ко мне. Ещё он довольно хорошо говорит по-английски, что облегчает общение. Обычно он говорит мне, что хочет видеть от меня и команды, — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Матч «Авангард» – «Трактор» 23 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Полное интервью с Крисом Тирни читайте на «Чемпионате»:
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