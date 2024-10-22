«Салават Юлаев» погасил задолженность по зарплате

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб погасил задолженность по зарплате за сентябрь 2024 года. Об этом сообщает «РБК Уфа».

Кроме того, сообщается, что Гострудинспекция Башкирии объявила предостережение «Салавату Юлаеву». Меру профилактики ведомство применило после появления информации о невыплате игрокам зарплаты.

«Ранее клуб уже допускал возникновение задолженности по зарплате, за что должностное лицо — генеральный директор АНО «ХК «Салават Юлаев» [Ринат Башкиров] — привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ», — сообщили в надзорном ведомстве.

В Гострудинспекции отметили, что предостережение направили для недопущения подобных нарушений со стороны клуба впредь.