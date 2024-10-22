Известный тренер Андрей Назаров рассказал о высоком уровне игры российских вратарей.

«Как я уже говорил, конкуренция в КХЛ увеличивается с каждым днём. Например, накануне «Адмирал» выиграл у «Спартака», а «Барыс» оказался сильнее у минского «Динамо» в гостях, хотя фавориты изначально были другие. Лига развивается, всё больше новых и молодых вратарей, что не может не радовать. В России сейчас целая плеяда будущих звёздных голкиперов. Главное — не срываться в Америку. Тренерам, конечно, тяжело: периодически приходится рисковать своей карьерой, доверяя молодёжи, но никуда от этого не деться.

В то же время в хоккейном городе Казани проходит саммит БРИКС, на который приехало большое число лидеров других стран. Это ещё раз доказывает, что Россию любят и уважают, что мы не одни, а наш огромный 150-милионный кулак, объединившийся вокруг нашего национального лидера, увеличивается до необъятных размеров. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.