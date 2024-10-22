Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров: в России плеяда будущих звёздных вратарей. Главное — не срываться в Америку

Назаров: в России плеяда будущих звёздных вратарей. Главное — не срываться в Америку
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о высоком уровне игры российских вратарей.

«Как я уже говорил, конкуренция в КХЛ увеличивается с каждым днём. Например, накануне «Адмирал» выиграл у «Спартака», а «Барыс» оказался сильнее у минского «Динамо» в гостях, хотя фавориты изначально были другие. Лига развивается, всё больше новых и молодых вратарей, что не может не радовать. В России сейчас целая плеяда будущих звёздных голкиперов. Главное — не срываться в Америку. Тренерам, конечно, тяжело: периодически приходится рисковать своей карьерой, доверяя молодёжи, но никуда от этого не деться.

В то же время в хоккейном городе Казани проходит саммит БРИКС, на который приехало большое число лидеров других стран. Это ещё раз доказывает, что Россию любят и уважают, что мы не одни, а наш огромный 150-милионный кулак, объединившийся вокруг нашего национального лидера, увеличивается до необъятных размеров. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
В КХЛ мода на молодых российских вратарей. Топовых иностранцев почти не осталось
В КХЛ мода на молодых российских вратарей. Топовых иностранцев почти не осталось
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android