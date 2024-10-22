Агент Ливо: «Салават Юлаев» расплатился с игроками, мы не собирались уходить из клуба

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, рассказал о ситуации с задолженностью по зарплате за сентябрь 2024 года в уфимском клубе. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что легионеры команды могут отказаться играть из-за невыплаты зарплаты.

«Вчера Джош принимал участие в тренировке, сегодня у команды день матча. Клуб расплатился с игроками. Да, были задержки, но сейчас всё нормально, мы не видим проблем. Конечно, никому не нравится, когда появляются задержки. Главное, что клуб информирует игроков и агентов. Мы всё понимаем, всё в порядке. Если честно, ты мы не собирались уходить, Джош выполняет свой контракт, его всё устраивает. На сегодняшний день, повторюсь, всё нормально, но никто не знает, что будет завтра», — сказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий Джош Ливо провёл 14 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач.