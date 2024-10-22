«Серебрякова пусть берут!» Рыбин рассказал, кому в НХЛ нужно подписать российского вратаря

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин рассказал, что «Эдмонтон Ойлерз» необходимо подписать российского вратаря для улучшения результатов.

«Мне не «Эдмонтон» нравится, а отдельно взятые два игрока. Просто, когда им пророчат первое место с таким вратарём, который постоянно на коленках сидит, это так себе история. Им надо подписывать русского вратаря, тогда у них действительно будет шанс. Сейчас наши вратари блестяще играют, поэтому нужно российских вратарей как-нибудь им менять, выменивать, деньги предлагать. Любого русского вратаря, который сейчас играет в НХЛ, любого! Из КХЛ? Серебрякова пусть берут! Пока он не играет, а гляди, в «Эдмонтоне» и раскроется», — цитирует Рыбина LiveResult.