Бывший голкипер клубов НХЛ: «Сан-Хосе Шаркс» должны дать Аскарову шанс

Бывший вратарь клубов НХЛ Картер Хаттон считает, что «Сан-Хосе Шаркс» должны вызвать российского голкипера Ярослава Аскарова из АХЛ.

— Не пора ли Аскарову подняться из АХЛ и посмотреть, сможет ли он помочь «Сан-Хосе»?

— Да, это самый большой вопросительный знак. На данный момент у «Шаркс» статистика 0-4-2, у них даже нет победы в сезоне. Так что, думаю, нужно дать Аскарову шанс, особенно с его манерой поведения. Это парень, в котором есть… высокомерие, что ли.

«Сан-Хосе» нужна искра, и, возможно, Ярослав — это тот парень. В какой-то момент, я думаю, им нужно сделать ставку на него. Даже если они поднимут его из АХЛ, он проведёт несколько игр, и всё пойдёт не так, они всегда могут отправить его обратно. Но на данном этапе нет ничего плохого в том, чтобы попытаться, — приводит слова Хаттона Daily Faceoff.