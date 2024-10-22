В «Амуре» рассказали, может ли у них повториться ситуация Криштофа в «Сочи»

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал, может ли в хабаровском клубе повториться ситуация нападающего Михала Криштофа в «Сочи». Напомним, форвард самовольно покинул клуб и подписал контракт со швейцарской командой, имея соглашение с «Сочи».

«Во-первых, скажу, что все условия перед нашими не только иностранцами, но и другими игроками, финансовые и бытовые обязательства, которые берёт на себя клуб, выполняются неукоснительно. Предпосылок к уходу даже близко нет, и надеемся, что такого не будет. Иностранцы взяли на себя обязательства. Во-вторых, ситуация с Криштофом и ИИХФ ещё достаточно непонятная. Как мы понимаем, на данный момент регламент ИИХФ должен поменяться, пока всё объяснялось на словах. Мы следим за развитием событий.

Лига ранее давала разъяснение, что для участия в чемпионате оформление трансфера не обязательно. Но клуб после подписания контрактов с нашими иностранцами оформил международные переходы по правилам ИИХФ. Мы оформили переходы, чтобы себя обезопасить от таких случаев, как с Криштофом», — приводит слова Покотило ТАСС.