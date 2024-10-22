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Экс-защитник ЦСКА: Тарасов с мальчишками говорил на равных, с уважением

Экс-защитник ЦСКА: Тарасов с мальчишками говорил на равных, с уважением
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Экс-защитник «Торпедо», ЦСКА и двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал про общение легендарного тренера Анатолия Тарасова с игроками.

— 5 декабря 1966 года впервые сыграл на городском блиц-турнире как нападающий. На следующий сезон группу молодых игроков взяли в класс «Б», оставили, потом класс «А», сезон во второй лиге, потом на четвёртый сезон поехали на сборы в Кирово-Чепецк. Там были команды второй лиги и молодёжка ЦСКА. Сыграли, там признали лучшим защитником, мне и Саше Куликову предложили перейти в ЦСКА.

— Кто с вами из ЦСКА говорил: уж не лично ли Тарасов?
— Да, Тарасов. Мы приехали с поезда, с вокзала сразу во дворец, там идёт тренировка. Тарасову нас показали, он с тренировки повёл в кабинет и говорил с нами как со взрослыми людьми. Он сказал, что нам нужны перспективные защитники, у нас есть такой-то и такой-то, они не подходят, их нужно заменить. Всё это было с уважением, с надеждой, как с равными он говорил. По-хозяйски всё получилось: для него тренировка — священное, а он с неё ушёл говорить с мальчишками! Для него это важное дело было, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Юрием Фёдоровым читайте на «Чемпионате» сегодня, 22 октября, в 16:00 мск.

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