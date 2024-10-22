Ветеран «Торпедо» Фёдоров: Ларионов играет даже более комбинационно, чем в советское время

Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров оценил работу Игоря Ларионова в «Торпедо».

— Стиль Игоря Ларионова в «Торпедо» действительно похож на советский?

— Да, и он даже дальше пошёл, более комбинационно играет, более коллективно. Для нас проброс был дикостью, вброс в зону тоже. Тот, кто не умел делать пас, не попадал в команду, не было людей, которые не умели играть в комбинационный хоккей, не видел льда, таких не было. Нас не учили шайбу гонять по бортам, туда-сюда — найти игрока, отдать пас в клюшку, игра была такая, а не просто бросать и ничего не видеть. Философия хоккея у Ларионова приличная, это не авантюризм, не безалаберность, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Юрием Фёдоровым читайте на «Чемпионате» сегодня, 22 октября, в 16:00 мск.