Защитник сборной СССР Фёдоров: чехи игроки классные, но их поведение неспортивное

Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал об играх сборной СССР с командой Чехословакии.

— Помните ли атмосферу на пражских матчах ЧМ-1978? Действительно ли она была так накалена?

— С чехами всегда было сложно. Игроки хорошие, классные, но их поведение неспортивное: исподтишка могли сказать, ткнуть локоточек, провоцировали. Зрители были настроены, болели за своих, с их стороны откровенных провокаций не было. Мы когда жили там, гуляли — простой народ нормально был настроен. Я ещё без зубов тогда был, мы идём по улице — навстречу болельщики идут и просто смеются, без всякой злобы. Они здорово болели за своих, самый тяжёлый соперник был, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Юрием Фёдоровым читайте на «Чемпионате» сегодня, 22 октября, в 16:00 мск.