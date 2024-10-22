Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник сборной СССР Фёдоров: чехи игроки классные, но их поведение неспортивное

Защитник сборной СССР Фёдоров: чехи игроки классные, но их поведение неспортивное
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал об играх сборной СССР с командой Чехословакии.

— Помните ли атмосферу на пражских матчах ЧМ-1978? Действительно ли она была так накалена?
— С чехами всегда было сложно. Игроки хорошие, классные, но их поведение неспортивное: исподтишка могли сказать, ткнуть локоточек, провоцировали. Зрители были настроены, болели за своих, с их стороны откровенных провокаций не было. Мы когда жили там, гуляли — простой народ нормально был настроен. Я ещё без зубов тогда был, мы идём по улице — навстречу болельщики идут и просто смеются, без всякой злобы. Они здорово болели за своих, самый тяжёлый соперник был, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Юрием Фёдоровым читайте на «Чемпионате» сегодня, 22 октября, в 16:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android