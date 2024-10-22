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«На Западе идут процессы, не все их воспринимают». Плющев о российском гражданстве Пакетта

«На Западе идут процессы, не все их воспринимают». Плющев о российском гражданстве Пакетта
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил решение нападающего московского «Динамо» Седрика Пакетта получить российское гражданство.

«Это личное дело господина Пакетта. Не знаю, с чем связано его желание. Допускаю, что на Западе идут такие процессы, что не все их воспринимают. Я не думаю, что это связано исключительно с хоккейными делами. Человек может проявить такую инициативу из-за своих взглядов, вероисповедания, культуры. Возможно, он считает, что в России ему будет комфортнее, чем где-либо. Если он востребован в клубе, это хорошо. Вероятно, он и принимал такое решение, учитывая, что нужен команде и не останется на бобах», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Пакетт провёл в КХЛ два полноценных сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 144 матча, в которых канадец набрал 82 (50+32) очка. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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