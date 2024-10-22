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Ветеран «Торпедо» Фёдоров: тройка Михайлов — Петров — Харламов владела всеми навыками

Ветеран «Торпедо» Фёдоров: тройка Михайлов — Петров — Харламов владела всеми навыками
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Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал об игре тройки нападения Борис Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов.

— Ваш самый сложный соперник по хоккейному мастерству, интеллекту?
— ЦСКА, если брать игроков — тройка Михайлов — Петров — Харламов, потом ещё успел застать звено Крутов — Ларионов — Макаров. Они владели всеми навыками: и индивидуально сильными были, и в пас обыграть, видели не одного партнёра, не троих, а всю поляну. Они знали, куда бежать, как отдать, когда отдать, очень сложно было. Харламов мог индивидуально раздеть, в любой момент обыграть, у пятёрки Ларионова было точно так же. При этом против них было сложнее: они были мобильнее, Касатонов и Фетисов активнее подключались, а у тройки Петрова защитники постоянно менялись и были не так активны в атаке, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Юрием Фёдоровым читайте на «Чемпионате»:
«Связал руки Бобби Кларку, что тот дёрнуться не мог». Душевная беседа с легендой «Торпедо»
Эксклюзив
«Связал руки Бобби Кларку, что тот дёрнуться не мог». Душевная беседа с легендой «Торпедо»
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