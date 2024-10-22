«Салават Юлаев» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 22 октября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду ХК «Сочи». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Уфимский клуб в нынешнем сезоне провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт 16 очков. Подопечные Виктора Козлова располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

ХК «Сочи» с 15 баллами после 17 встреч занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Южане одержали две победы подряд.