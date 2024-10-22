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Салават Юлаев — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
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Салават Юлаев — Сочи: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 22 октября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду ХК «Сочи». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уфимский клуб в нынешнем сезоне провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт 16 очков. Подопечные Виктора Козлова располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

ХК «Сочи» с 15 баллами после 17 встреч занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Южане одержали две победы подряд.

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