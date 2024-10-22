Ветеран «Торпедо» Фёдоров рассказал о силе знаменитой тройки Варнаков — Ковин — Скворцов

Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал об игре тройки Александр Скворцов — Владимир Ковин — Михаил Варнаков.

— В чём была основная сила вашей горьковской тройки Варнаков — Ковин — Скворцов?

— Разноплановые хоккеисты были, у каждого свои сильные стороны. Скворцов — скоростной, обыгрывал на скорости и забивал, Вова Ковин — более техничный, но очень настырный, для него никто не был авторитетом — ни Петров, ни канадцы, он своим желанием компенсировал все недостатки. Миша Варнаков был трудяга, мог сыграть и в центре, и на краю, и забить. Вместе получалось у них взаимодействие, комбинационная игра, не обделяли друг друга передачами.

Ковин и Скворцов были в команде пораньше, а Миша пришёл после ЦСКА. В ЦСКА его оставляли, но он не согласился, приехал на родину. Получилась тройка, которая создалась в «Крыльях Советов»: в 1978-м Игорь Тузик взял меня и их троих, они вместе не играли до этого. Варнаков был слева, Ковин — в центре, а Скворцов — справа. Они там выиграли все микроматчи, львиную долю голов забили, а я девять очков за одни передачи набрал. Получилась тройка, которая была лидером не только на льду, но и в жизни: ребята вне льда могли за себя постоять, поставить на место, если что-то идёт не так, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.