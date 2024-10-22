Экс-защитник ЦСКА — о тренировках Тарасова: всё время были в движении, ураган на льду!

Экс-защитник «Торпедо», ЦСКА и двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал о тренировках Анатолия Тарасова.

— Самое тяжёлое упражнение, которое давал Тарасов?

— Все тяжёлые были! Стоять невозможно было, особенно когда он на тебя смотрит. На льду работали без остановок, всё время были в движении. Если это в зале занятие на атлетизм — так всегда у тебя в руках блин, и с ним надо приседать, прыгать, скакать, кувыркаться. Иногда в казарму приходишь и чуть не плачешь от такой усталости. Для меня особенно тяжело было, я пацан хиленький был: 80 кг веса не было.

Ещё запомнился момент, когда были с Ульяновском на сборе в Уфе, там занимался ЦСКА, там была игра с «Трактором» у них. Я видел цеэсковскую тренировку: там все бегут, а он на них смотрит ещё так. У «Трактора» по сравнению с этим совсем легко было. Очень интенсивные и трудные у Тарасова тренировки, непростые упражнения. У пятёрки было упражнение с двумя шайбами. Было встречное упражнение, где одна пятёрка против другой играла, у игроков по несколько шайб было. Однажды Толя Ионов в центре льда сбил Тарасова, он пока вставал, посмотрел — а уже никого нет, все в обратную сторону убежали. Это был ураган на льду, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.