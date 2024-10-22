«Наш паспорт просто так не дают». Фетисов — о российском гражданстве Пакетта

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о решении нападающего московского «Динамо» Седрика Пакетта получить российское гражданство.

«Могу поздравить Пакетта с русским паспортом! Молодец, это осознанное решение. Думаю, он хочет задержаться в России. Наш паспорт просто так не дают», — цитирует Фетисова Metaratings.

Пакетт провёл в КХЛ два полноценных сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 144 матча, в которых канадец набрал 82 (50+32) очка. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».