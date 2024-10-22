Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Наш паспорт просто так не дают». Фетисов — о российском гражданстве Пакетта

«Наш паспорт просто так не дают». Фетисов — о российском гражданстве Пакетта
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о решении нападающего московского «Динамо» Седрика Пакетта получить российское гражданство.

«Могу поздравить Пакетта с русским паспортом! Молодец, это осознанное решение. Думаю, он хочет задержаться в России. Наш паспорт просто так не дают», — цитирует Фетисова Metaratings.

Пакетт провёл в КХЛ два полноценных сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 144 матча, в которых канадец набрал 82 (50+32) очка. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Материалы по теме
«На Западе идут процессы, не все их воспринимают». Плющев о российском гражданстве Пакетта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android