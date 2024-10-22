Потапов: у Воробьёва в «Металлурге» был готовый материал, а в ЦСКА — молодёжь

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал игру ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«ЦСКА должен был стать быстрым, агрессивным, техничным, но пока очень тяжело. Дело не только в хоккеистах. Илья Петрович работал в Магнитогорске, у него был готовый материал. Здесь же молодёжь, с которой надо общаться, находить точки соприкосновения, адаптироваться. В любом случае, негоже так играть», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва в текущем сезоне набрала 21 очко за 18 матчей.