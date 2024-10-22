Ветеран «Торпедо» Фёдоров: сейчас на игры команды ходят, словно на концерт рок-звезды

Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал об атмосфере на матчах нижегородского клуба в КХЛ.

— Вокруг «Торпедо» в Нижнем большой ажиотаж в последние годы. Можно ли его сравнить с ажиотажем советских времён?

— Были другие времена: телевизоров было меньше, не было интернета. Болельщики болели страшно, преданно, потом хоккей стал немного другой, на первое место вышло желание сыграть от обороны, не дать забить, но фанаты ходили, преданность чувствовалась. В 90-е народу стало меньше ходить, но это чувствовалось. Сейчас зритель пошёл как на концерт, словно рок-звезда приехала или фильм интересный показывают. Хоккей должен быть как спектакль в любом случае. Я фанат «Торпедо» за этот стиль, мне это интересно, для болельщиков — тоже. Отношение к ветеранам у Ларионова тоже отличное, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.