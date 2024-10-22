Защитник сборной СССР Фёдоров о Кубке вызова — 1979: была не сборная НХЛ, а сборная мира

Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал об игре на Кубке вызова 1979 года, где сборная СССР одержала победу.

— Сборная НХЛ на Кубке вызова — самая сильная команда, против которой вы играли?

— Фетисов подметил, что это сборная мира была на самом деле. Канадцы есть канадцы, НХЛ не зря считается лучшей лигой мира. Было тяжело, но показалось, что они больше составляли ту команду [отталкиваясь] от звёзд, от имён, болельщики участвовали в выборе. Может быть, если бы копнули поглубже, взяли людей помоложе, но играющих, было бы сложнее.

На Кубке вызова запомнился Ги Лефлёр: он праворукий, как и я, с ним сложно было: техничный, скоростной. Бобби Кларк в то время был уже не тот, впечатление оставил такое своими выходками, но мог играть. Во второй игре мы встретились под воротами, я ему связал руки с клюшкой вместе так, что он ни дёрнуться, ни что-то ещё не мог сделать, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.