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Защитник сборной СССР Фёдоров о Кубке вызова — 1979: была не сборная НХЛ, а сборная мира

Защитник сборной СССР Фёдоров о Кубке вызова — 1979: была не сборная НХЛ, а сборная мира
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Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал об игре на Кубке вызова 1979 года, где сборная СССР одержала победу.

— Сборная НХЛ на Кубке вызова — самая сильная команда, против которой вы играли?
— Фетисов подметил, что это сборная мира была на самом деле. Канадцы есть канадцы, НХЛ не зря считается лучшей лигой мира. Было тяжело, но показалось, что они больше составляли ту команду [отталкиваясь] от звёзд, от имён, болельщики участвовали в выборе. Может быть, если бы копнули поглубже, взяли людей помоложе, но играющих, было бы сложнее.

На Кубке вызова запомнился Ги Лефлёр: он праворукий, как и я, с ним сложно было: техничный, скоростной. Бобби Кларк в то время был уже не тот, впечатление оставил такое своими выходками, но мог играть. Во второй игре мы встретились под воротами, я ему связал руки с клюшкой вместе так, что он ни дёрнуться, ни что-то ещё не мог сделать, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Юрием Фёдоровым читайте на «Чемпионате»:
«Связал руки Бобби Кларку, что тот дёрнуться не мог». Душевная беседа с легендой «Торпедо»
Эксклюзив
«Связал руки Бобби Кларку, что тот дёрнуться не мог». Душевная беседа с легендой «Торпедо»
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