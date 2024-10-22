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Ветеран «Торпедо» Фёдоров — об игре в Японии: были все условия, всё очень дружелюбно

Ветеран «Торпедо» Фёдоров — об игре в Японии: были все условия, всё очень дружелюбно
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Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал о периоде игры в Японии с 1985 по 1987 год.

— Как в вашей жизни появился вариант с игрой в Японии?
— Не знаю даже, кто за меня мог сказать словечко, кто порекомендовал. Там до этого Владимир Шадрин играл, мы с ним по сборной общались на Суперсерии-1974, были пересечения жизненные. Требовались защитник и нападающий, может быть, он и посоветовал, остальные варианты не знаю.

Японцы к нам относились очень хорошо, все условия были сделаны для того, чтобы мы полностью отдавались работе. Всё было очень дружелюбно, никаких отрицательных мелочей не допускалось. Жена даже с японской девушкой подружилась, у них были хорошие отношения. Были разве что провокации в консульствах насчёт островов, требования — это как митинги были. В хоккейном плане ничего такого не было, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Юрием Фёдоровым читайте на «Чемпионате»:
«Связал руки Бобби Кларку, что тот дёрнуться не мог». Душевная беседа с легендой «Торпедо»
Эксклюзив
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