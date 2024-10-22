Ветеран «Торпедо»Фёдоров: было условие — перейдёшь в Москву, будешь в сборной

Экс-защитник «Торпедо», двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров рассказал об условии попадания в сборную СССР.

— Защитникам немосковских клубов было очень тяжело пробиться в сборную. Что было для вас ключевым моментом?

— Вся сборная была в Москве: перейдёшь туда — будешь в сборной, такое условие было. Я игрой доказал, что должен быть в сборной. В Москву часто потом пытались выдернуть: например, в 1976-м хотел «Спартак». Тогда переходами занималась Спортивно-техническая комиссия, и мы там были вдвоём с Сашей Куликовым. Наше горьковское руководство договорилось тогда с СТК, что грабить не надо, разрешите только одному перейти. Я сразу сказал, что остаюсь, — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.