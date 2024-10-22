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Североамериканский скаут рассказал, в чём Панарин похож на Кучерова

Североамериканский скаут рассказал, в чём Панарин похож на Кучерова
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Североамериканский скаут в интервью The Athletic рассказал, в чём российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин похож на форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

«У Панарина невероятное чувство игры в атаке и IQ — это не исчезло, когда ему исполнилось 30. Я думаю, что сейчас он играет умнее. В умении продолжать совершенствовать свою игру он похож на Кучерова. Это умение не гнать со скоростью 100 миль в час, а играть в темпе, который необходим», — рассказал скаут.

Напомним, Артемий Панарин был признан второй звездой недели в НХЛ. На счету россиянина 12 (6+6) очков в пяти матчах за «Рейнджерс» на старте сезона-2024/2025.

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