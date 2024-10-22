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Тони Деанджело установил рекорд для защитников-новичков СКА

Тони Деанджело установил рекорд для защитников-новичков СКА
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Тони Деанджело во встрече с «Витязем» (8:1) забросил шайбу. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, американский игрок обороны набирает очки в семи матчах подряд (на данном отрезке на его счету три гола и восемь передач) – это новый рекорд для защитников-новичков СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Глотов, Алистров) – 28:19 (5x4)     0:2 Деанджело (Демидов, Кузнецов) – 31:08 (5x5)     1:2 Барак (Рыков, Чехович) – 33:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Алистров) – 37:25 (5x5)     1:4 Глотов (Алистров, Зайцев) – 40:54 (5x5)     1:5 Григоренко (Плотников, Кузнецов) – 41:17 (5x4)     1:6 Кузьмин (Толчинский, Воробьёв) – 41:53 (5x5)     1:7 Григоренко (Бардаков) – 46:52 (5x5)     1:8 Воробьёв (Кузьмин, Толчинский) – 58:13 (5x5)    

Предыдущими рекордсменами являлись Кирилл Кольцов, который набирал баллы за результативность в шести подряд проведённых встречах (с 22 ноября по 7 декабря 2011 года – одна заброшенная шайба и семь передач) и Кевин Даллман — канадец также в шести играх подряд не уходил со льда без набранных очков (с 27 сентября по 13 октября 2012 года – три гола и шесть передач).

Матч «Авангард» – «Трактор» 23 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В турнирной таблице Западной конференции СКА располагается на третьей строчке, заработав 25 очков после 18 игр.

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