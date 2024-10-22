Тони Деанджело установил рекорд для защитников-новичков СКА

Тони Деанджело во встрече с «Витязем» (8:1) забросил шайбу. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, американский игрок обороны набирает очки в семи матчах подряд (на данном отрезке на его счету три гола и восемь передач) – это новый рекорд для защитников-новичков СКА.

Предыдущими рекордсменами являлись Кирилл Кольцов, который набирал баллы за результативность в шести подряд проведённых встречах (с 22 ноября по 7 декабря 2011 года – одна заброшенная шайба и семь передач) и Кевин Даллман — канадец также в шести играх подряд не уходил со льда без набранных очков (с 27 сентября по 13 октября 2012 года – три гола и шесть передач).

В турнирной таблице Западной конференции СКА располагается на третьей строчке, заработав 25 очков после 18 игр.