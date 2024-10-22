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«Я не слежу за ЦСКА». Вячеслав Фетисов — об игре армейского клуба

«Я не слежу за ЦСКА». Вячеслав Фетисов — об игре армейского клуба
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы и экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов ответил на вопрос об игре армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Как оценю серию поражений ЦСКА в последних матчах? Не знаю, с чем связано неудачное выступление. В игре команды бывают разные этапы. Но я не слежу за ЦСКА сейчас», — приводит слова Фетисова Metaratings.

Напомним, ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва в текущем сезоне набрала 21 очко за 18 матчей. Армейский клуб в среду, 23 октября, встретится с «Амуром». Начало встречи — в 19:30 мск.

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