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Каменский — о Криштофе: бегут худшие легионеры, у нас лучшая лига во всей Европе

Каменский — о Криштофе: бегут худшие легионеры, у нас лучшая лига во всей Европе
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Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался по поводу ситуации со словацким хоккеистом Михалом Криштофом, который самовольно покинул «Сочи» и подписал контракт со швейцарским клубом.

«Мне сложно судить об этой ситуации, я в неё не углублялся. Будет правильно, если оценку дадут юристы КХЛ. Конечно, надо что-то с этим делать. Есть опасения, что легионеры будут сбегать в любой момент? В таком случае наших ребят будет больше. Бегут ведь худшие легионеры, а у нас лучшая лига во всей Европе. Это моё личное мнение», — цитирует Каменского «ВсеПроСпорт».

Отметим, у хоккеиста действовало соглашение с ХК «Сочи» до конца нынешнего сезона. В ИИХФ заявили, что никаких претензий к Криштофу нет, и он может играть в Швейцарии.

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