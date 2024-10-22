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Трёхкратный чемпион мира: у «Авангарда» нет недостатков, дайте им время!

Трёхкратный чемпион мира: у «Авангарда» нет недостатков, дайте им время!
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру омского «Авангарда» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Нормально всё у «Авангарда». Где-то просто надо забивать, но игра нормальная. У «Авангарда» нет недостатков. Просто важно, что хочет тренер. Сергей Звягин прошёл хорошую школу у нас и в Северной Америке, и сейчас работает нормально. Ушли некоторые ребята. Всему своё время.

Нужно терпение, команда строится не за неделю. Нужно работать. Ткачёв ещё поправится. Должно всё наладиться, сезон же только начался. Дайте им время!» — приводит слова Терещенко Legalbet.

В следующей игре «ястребы» примут на своём льду челябинский «Трактор» завтра, 23 октября.

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