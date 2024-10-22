Голкипер «Нефтехимика» Долганов назвал нападающего КХЛ с самым хлёстким броском

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал, у кого из игроков Континентальной хоккейной лиги самый хлёсткий бросок.

«Я не так много времени провёл в КХЛ, чтобы почувствовать бросок каждого хоккеиста. Назову одну фамилию, у кого хороший, хлёсткий бросок с кистей. Наверное, это Антон Бурдасов. Его многие отмечали. Больше на ум никто не приходит», — цитирует Долганова Legalbet.

33-летний нападающий Антон Бурдасов начинал текущий сезон в статусе свободного агента. В сентябре форвард подписал контракт с «Барысом». В 17 матчах текущего чемпионата КХЛ опытный нападающий заработал 4 (2+2) очка.