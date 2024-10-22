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Канцеров: Малкин — легенда НХЛ, есть желание сыграть с ним за «Металлург»

Канцеров: Малкин — легенда НХЛ, есть желание сыграть с ним за «Металлург»
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Форвард «Металлурга» Роман Канцеров назвал воспитанника магнитогорского клуба Евгения Малкина легендой. Нападающий «Питтсбурга» забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ в матче с «Баффало» (6:5 ОТ).

«Малкин — мужик, легенда магнитогорского хоккея. Евгений достоин покорить такую отметку и должен войти в Зал славы НХЛ наравне с Дацюком, стать одним из великих. Он это уже заслужил. Овечкин и Малкин — две легенды НХЛ. Есть желание сыграть с Малкиным за «Металлург». Понимаем, что он, наверное, через пару лет вернётся», — цитирует Канцерова Legalbet.

В текущем сезоне Малкин провёл семь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал девять голевых передач.

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