Менеджмент «Далласа» признан лучшим в лиге по опросу The Athletic. В опросе приняли участие 40 руководителей лиги — генеральные менеджеры, помощники генеральных менеджеров, старшие советники и директора по скаутам, охватывающие почти каждую организацию. Руководителям было предложено ранжировать пять лучших фронт-офисов лиги, при этом голоса за первое место приносили 10 очков, за второе — семь, за третье — пять, за четвёртое — три и за пятое — одно.

1. «Даллас Старз» — 251 очко (17 голосов за первое место, фигурировало в 36 бюллетенях).

«Всё, что они делают, правильно и разумно. И многое — это отношения, потому что Джим Нилл, возможно, самый уважаемый генеральный менеджер в лиге», — сказал один старший советник.

2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 187 очков (девять голосов за первое место, 30 бюллетеней).

«Они прогрессивны и используют свои географические преимущества в своих интересах. Они смелые. И они добились успеха», — сказал один из помощников генменеджера.

3. «Флорида Пантерз» — 173 очка (девять голосов за первое место, 26 бюллетеней).

«Они прошли путь от места, которого игроки избегали, до места, куда все хотят попасть», — сказал один из помощников генменеджера.

В топ-10 менеджмента НХЛ также попали: «Вегас», «Бостон», «Колорадо», «Нью-Джерси», «Каролина», «Рейнджерс» и «Детройт».