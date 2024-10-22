Экс-директор «Трактора»: Кузнецов уже не вписывается в современный хоккей, не хватает сил

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин заявил, что нападающий Евгений Кузнецов уже не вписывается в современный хоккей, потому что отстаёт по скоростям от молодых хоккеистов.

«СКА – мощная команда, но непонятно, что с ней происходит. То отличную игру показывает, то провалы идут, как будто в творческом поиске всё время.

— Зато Евгений Кузнецов стал лучше играть, у него серия из пяти матчей с очками.

— Где он стал лучше играть? Он забросил четыре шайбы, что очень мало для игрока с такими регалиями, обладателя Кубка Стэнли. У него не хватает скорости и сил. Молодые всё равно бегут и соображают быстрее, и он уже не вписывается в современный хоккей. Будем надеяться, что Кузнецов сможет вернуться на прежний уровень, но это под большим вопросом. Пока Роман Ротенберг выдает ему слишком много авансов», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузнецов провёл 14 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач при положительном показателе полезности «+7».